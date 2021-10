Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii din Cehia sunt chemati vineri la urne intr-un scrutin legislativ programat sa dureze doua zile, la care formatiunea populista a premierului miliardar Andrej Babis, in litigiu cu Uniunea Europeana si vizat de ancheta "Pandora Papers", pare sa fie favorita, conform sondajelor, citate de…

- Prim-ministrul ceh Andrej Babis a negat duminica ca ar fi comis vreo ilegalitate dupa ce un raport international de investigatie l-a inclus printre actuali si fosti politicieni si oameni de afaceri despre care afirma ca au folosit structuri financiare offshore, informeaza Reuters preluat de agerpres.…

- Partidul ceh de extrema-dreapta SPD, care ar putea juca un rol in formarea unui nou guvern ceh, luna viitoare, va cere guvernului o lege care sa permita un referendum in vederea iesirii din Uniunea Europeana, a declarat miercuri seful partidului, Tomio Okamura, transmite Reuters. Formatiunea…

- Nu exista „intr-adevar un loc” pentru refugiații afgani in Uniunea Europeana, a declarat marți, 7 septembrie, premierul populist ceh Andrej Babis, estimand ca este mai buna „o soluție care sa le permita sa ramana in Afganistan”. „Intr-adevar, nu exista nici un loc pentru ei in Europa”, a declarat Andrej…

- Miscarea populista centrista ANO a premierului Andrej Babis a revenit in fruntea sondajelor de opinie din Republica Ceha cu o luna inaintea alegerilor legislative, dupa o scadere de popularitate din cauza nemultumirilor legate de gestionarea pandemiei, releva un sondaj citat marti de AFP. Formatiunea…

- Software-ul Pegasus, creat pentru a oferi autoritatilor un mijloc de a prinde criminali si teroristi, a fost folosit ilegal pentru a intercepta activisti, avocati, jurnalisti sau politicieni, releva o ancheta efectuata si publicata de 16 institutii de presa internationale. Un singur stat din Uniunea…

- Bulgarii sunt chemati la urne duminica pentru a alege un nou parlament pentru a doua oara in putin peste 100 de zile, transmite dpa. Organizarea de noi alegeri in cea mai saraca tara din Uniunea Europeana a devenit necesara dupa trei incercari esuate de a forma un guvern. La urne sunt chemati 6.7 milioane…