- Noul prim-ministru nipon Fumio Kishida s-a angajat vineri, in parlamentul de la Tokyo, sa depuna toate eforturile pentru a scoate tara din criza provocata de pandemia de COVID-19, dar si pentru a apara teritoriul si locuitorii Japoniei intr-un mediu de securitate tot mai dificil, transmite Reuters,…

- Fumio Kishida, liderul Partidului Liberal Democrat (PLD), a obtinut majoritatea voturilor deputatilor in Camera Reprezentantilor, camera inferioara a parlamentului japonez, in cadrul unei sesiuni speciale a Dietei (parlamentul), convocata luni pentru alegerea noului prim-ministru al tarii. Potrivit…

- Fumio Kishida a fost ales miercuri urmatorul prim-ministru al Japoniei. Oficialul va fi la conducerea Partidul Liberal Democrat (LDP) și il va succeda pe Yoshihide Suga, care a decis sa se retraga dupa doar un an de mandat. Prima sa misiune ca prim-ministru va fi sa conduca PLD catre o victorie la viitoarele…

- Premierul japonez Yoshihide Suga nu va mai candida la presedintia Partidului Liberal-Democrat (PLD) la alegerile din 29 septembrie si se va retrage de la putere. Anunțul sau a surprins intrucat Suga nu a oferit niciun indiciu ca ar urma sa ia o astfel de decizie. El iși incheie astfel mandatul de premier,…

- Partidul Liberal-Democrat (PLD), aflat la putere in Japonia, a anuntat ca isi va alege liderul la 29 septembrie, in contextul in care actualul presedinte al formatiunii politice, premierul Yoshihide Suga, a atins un nivel record de impopularitate, cu cateva saptamani inaintea scrutinului general, relateaza…

- Antrenorul lotului de inot al Australiei, Rohan Taylor, a fost reconfirmat in functie pana la Olimpiada din 2024 de la Paris, dupa o pleiada de medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza AFP. "Rohan Taylor a fost reconfirmat pana in decembrie 2024", a transmis Federatia australiana…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a felicitat marti pe premierul japonez Yoshihide Suga pentru "succesul" Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in cursul unei discutii telefonice, informeaza EFE. Biden, care sustinuse anterior planul Japoniei de a mentine desfasurarea JO 2020 in plina pandemie,…