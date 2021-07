Stiri pe aceeasi tema

- Politia a fost sesizata in 19 cazuri de transportare organizata de alegatori si a examinat deocamdata trei dintre ele, insa nu poate aplica sanctiuni, deoarece, in opinia fortelor de ordine, acestea nu constituie incalcare a legislatiei electorale, a anuntat seful adjunct al Inspectoratului General…

- Din totalul celor 2.150 de sectii de votare constituite pentru aceste alegeri, 41 sunt destinate votului cetatenilor din Transnistria, iar 150 pentru cetatenii moldoveni aflati in strainatate. Procesul de votare se va desfasura in intervalul orar 07:00 - 21:00.12 sectii de votare sunt organizate și…

- Toate sectiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise, duminica, la ora 7.00, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate, a anuntat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. "La 7.00 si-au inceput activitatea toate sectiile de…

- Pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din Republica Moldova vor fi tiparite 3.521.642 de buletine de vot, cu peste 80.000 mai putine decat la turul doi al alegerilor prezidentiale din noiembrie anul trecut, informeaza Radio Chisinau si MOLDPRES. Comisia Electorala Centrala (CEC) a precizat…

- Mai sunt doar trei saptamani pana la alegerile anticipate din Republica Moldova, și inca nu s-a tranșat cea mai importanta batalie politica - cea care se poarta pe numarul de secții de votare care vor fi organizate in diaspora. Curtea Suprema de Justiție a Republicii Moldova decide marți daca numarul…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Republicii Moldova a revizuit marti in scadere numarul sectiilor de votare pentru alegatorii din localitatile din Transnistria, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care vor avea loc pe 11 iulie in republica, informeaza Radio Chisinau. Astfel,…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a anuntat, joi, ca vor fi puse la dispozitia autoritatilor din Republica Moldova mai multe spatii adecvate pentru organizarea unor sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din aceasta tara,…