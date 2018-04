ALEGERI ÎN MUNTENEGRU: Milo Djukanovic speră să revină la putere Muntenegrenii sunt chemati duminica la urne, in cadrul unui scrutin prezidential la care Milo Djukanovic, liderul istoric al micii republici din Balcani, spera sa revina la conducere, dupa mai putin de doi ani de la anuntul privind retragerea sa de la putere, relateaza AFP.



In cele 1.214 sectii de votare deschise la ora locala 7,00 (5,00 GMT), aproape 533.000 de muntenegreni au inceput sa voteze. Scrutinul se va inchide la ora locala 20,00 (18,00 GMT) si se asteapta ca primele rezultate ale votului, supravegheat de aproape 2.000 de observatori internationali si locali, sa fie difuzate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

