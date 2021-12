Candidații pro-China vor ocupa aproape toate locurile din legislativul din Hong Kong, dupa ce autoritațile s-au asigurat ca doar candidații loialiști pot candida la alegerile pentru reînnoirea Consiliului Legislativ care au stat sub semnul absenteismului, relateaza The Guardian.



A fost cea mai scazuta rata de participare de la retrocedarea Hong Kongului Chinei de catre Marea Britanie în 1997 si chiar de la prima alegere directa a membrilor Consiliului Legislativ în 1991.



Doar 30% dintre cei 4,4 milioane de cetațeni cu drept de vot au fost prezenți la urne, cam…