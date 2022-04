Așa cum se aștepta toata lumea, lupta in primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța s-a dat intre actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politicianul de extrema-dreapta Marine Le Pen. Conform unui prim exit-poll, cei doi ar fi la egalitate cu 24% dintre voturi, fiecare, potrivit presei franceze. Candidatul de dreapta a crescut foarte mult in sondaje, in ultimele saptamani, deși anul trecut era cotata cu șansa a treia. Inainte de alegeri, sondajele aratau ca Le Pen ar obține 49%, iar Macron 51%. Pentru primul tur candidata care vrea FREXIT și ieșirea din NATO, era cotata…