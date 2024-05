Se extinde rețeaua de canalizare din Vladimirescu

Primăria Vladimirescu extinde rețeaua de canalizare în Cicir și Mândruloc, parte a unui proiect de dezvoltarea infrastructurii locale și creșterea calității vieții. În urma solicitării... The post Se extinde rețeaua de canalizare din Vladimirescu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad… [citeste mai departe]