Cu doar cateva zile inainte de alegerile legislative din Italia, politia a intervenit la Palermo (sud) pentru a opri un grup de protestatari care au devenit agresivi la un miting al politicienei nationaliste Giorgia Meloni, favorita a scrutinului, relateaza miercuri dpa si AFP.

Lidera extremei drepte care este data favorita in sondajele asupra viitoarelor alegeri din Italia, Giorgia Meloni, a sustinut un discurs la Milano, in care a promis sa apere interesele tarii sale in fata Uniunii Europene (UE), informeaza luni dpa, scrie Agerpres.

Doua sondaje efectuate la iesirea de la urne la alegerile legislative de duminica din Suedia indica un usor avans pentru tabara de stanga, condusa de premierul in exercitiu Magdalena Andersson, relateaza AFP si Reuters.

Italienii, care abia isi revin dupa furtunile severe care au provocat pagube materiale, persoane ranite si doua decese, trebuie sa se pregateasca din nou pentru vreme rea, au avertizat vineri autoritatile, potrivit DPA.

Italia intenționeaza sa aprobe un nou pachet de ajutor in valoare de aproximativ 14,3 miliarde de euro pentru a ajuta firmele și familiile sa se protejeze de creșterea costurilor energiei și a prețurilor de consum, au declarat oficiali guvernamentali, conform Reuters.

Presedintele Italiei, Sergio Mattrella, a fixat pe 25 septembrie data scrutinului parlamentar anticipat, iar numarul senatorilor si deputatilor va fi redus, prin aplicarea rezultatului unui referendum din 2020.

Alegeri anticipate s-ar putea organiza in Italia pentru a depași impasul politic, au declarat vineri oficiali guvernamentali, dupa ce premierul Mario Draghi și-a prezentat demisia in urma unei „revolte" a M5S.

Opozitia parlamentara din Franta a eliminat miercuri o prevedere esentiala din proiectul de lege sanitara propus de guvern cu privire la masuri impotriva COVID-19, executivul suferind astfel prima infrangere in noua legislatura, transmit dpa si AFP, scrie AGERPRES.