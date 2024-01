Alegeri astăzi în „familie” la UMF Carol Davila din București Alegerile de astazi pentru Senatul Universitar, la toate cele patru facultați ale Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) din București scot in evidența marile cumetrii din sistemul medical romanesc. Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, condusa inca de rectorul Viorel Jinga, iși stabilește astazi prin alegeri structurile și funcțiile de conducere pentru mandatul 2024-2029. Cea mai mare batalie se da pentru locurile profesorilor din Senatul UMF Carol Davila. Astfel, pentru cele 84 de locuri destinate profesorilor s-au inscris 149 de candidați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

