Alegerea primarilor se modifică radical. Restricții pentru votanți Proiectul mai prevede masuri de eliminare a turismului electoral, precum și propunerea ca din birourile electorale sa faca parte și reprezentanți ai partidelor neparlamentare și ai minoritaților naționale, daca au candidați. Proiectul include însa și alegerea președinților de consilii județene în doua tururi de scrutin. O prima modificare în legislația privind alegerea primarilor în doua tururi face referire la faptul ca turismul electoral poate fi limitat. &"Persoanele care și-au stabilit reședința în circumscripția electorala cu mai puțin… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

