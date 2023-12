Alege un Moș Crăciun și află la ce să te aștepți în Noul An In aceasta perioada a anului, atmosfera se umple de magie și bucurie, iar Moș Craciun devine un simbol al generozitații și speranței. Dar daca ai avea ocazia sa alegi unul dintre cei cinci Moși Craciuni pentru a-ți dezvalui ce iți rezerva Noul An, ce ai alege? Testele psihologice devin o modalitate fascinanta de a explora ce exista in adancul nostru și ne pot oferi indicii surprinzatoare despre direcția in care ne indreptam in viața. Unii oameni le fac pentru a testa sau ințelege ceva anume, iar alții se bucura pur și simplu de proces și folosesc rezultatele pentru a-și gasi ulterior inspirația.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Moși Craciuni pe doua roți: Doi motocicliști din Blaj, vestitorii sarbatorilor de iarna. Au imparțit bomboane copiilor Doi motocicliști din Blaj, Alin și Tian, au devenit pentru o zi vestitorii sarbatorilor de iarna. Aceștia s-au imbracat in Moș Craciun și s-au urcat pe motoare. Cei doi s-au…

- „Spiridușii” de la Rotaract Campia Turzii sunt in cautare lui Moș Craciun. Tinerii vor sa pregateasca cadouri pentru 63 de elevi din clasele 0-4 din municipiul Campia Turzii. „Suntem entuziasmați sa anunțam o noua ediție ❄️ doneaza un strop de magie ❄️ ???????? Alege și tu sa fii Moș Craciun pentru…

- Alege sa NU fii victima violentei domestice! Iubirea de azi nu șterge agresiunea de ieri! In fiecare an, pe 25 noiembrie, la nivel mondial, este marcata Ziua Internaționala pentru Eliminarea Violenței Impotriva Femeilor. Polițiștii de prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea…

- Senatorul PSD Gabriela Firea susține intr-o postare pe Facebook ca Problema drogurilor este una dureroasa pentru societatea romaneasca și ca trebuie abordata cu mai multa delicatețe. In opinia sa este nevoie de extinderea pe termen lung a programelor de prevenție in școli.”Spune NU drogurilor. Alege…

- Transformarea baii intr-un sanctuar de relaxare poate fi o adevarata provocare, mai ales daca spațiul nu iți permite multe modificari. Baia reprezinta o incapere intima, care necesita a fi amenajata conform propriilor nevoi și preferințe. Alege obiecte de

- Cu doar 30 de ani in urma, distracția preferata a oamenilor, indiferent de varsta, era lectura. Odata cu dezvoltarea tehnologiei informației, preferințele s-au schimbat atat in ​​randul copiilor, cat și a adulților. In zilele noastre, o librarie online este foarte populara. Utilizatorii nu mai trebuie…

- Suplimentele Schinoussa sunt necunoscute in Romania, dar, potrivit propriului site, sunt vandute in masa in Canada. Brandul este promovat de mai mulți sportivi, printre care și tenismeni. Canadianul Daniel Nestor, fost numar 1 mondial la proba de dublu, este unul dintre ambasadorii marcii. Keto colagenul…