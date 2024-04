Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Transporturi Adina Valean a vorbit, la Bruxelles, in marja evenimentului Connecting Europe Days, despre aderarea deplina a Romaniei la spatiul Schengen. Adina Valean sustine, intr-un interviu pentru News.ro, ca ambele scenarii sunt posibile: fie sa aderam pana la finalul acestui…

- Componenții delegației din Hexagon iși vor alege reprezentanții pentru ceremonia de deschidere. Romania ii desemneaza in urma unui vot al Comitetului Executiv al COSR. Pentru prima oara in istorie, cei doi sportivi care vor purta steagul Franței la festivitatea de deschidere vor fi aleși in urma unui…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu: „Romania a facut progrese remarcabile in ultimul an in implementarea PNRR. In prezent, avem contracte de investiții in valoare de 36 miliarde de euro semnate, din care 21 miliarde euro reprezinta finanțari PNRR. Romania a incasat deja 33,1%…

- In 2022, in mandatul de premier al lui Nicolae Ciuca au fost doua momente decisive ale parcursului de aderare la OCDE, cea mai puternica organizație de cooperare economica: in iunie Consiliul OCDE a adoptat Foaia de parcurs a Romaniei, iar in decembrie Guvernul Ciuca a depus Memorandumul inițial pentru…

- Republica Moldova alege libertatea, in pofida „tuturor amenintarilor” de la Moscova, a declarat, marti, presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei intalniri cu membri ai diasporei din tara sa. Ea a vorbit, la evenimentul de la Bucuresti, de perspectiva aderarii tarii sale la Uniunea Europeana…

- Intr-un pas semnificativ spre digitalizare, șoferii romani vor avea in curand posibilitatea de a-și inmatricula vehiculele online, grație unui nou proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, trimis deja spre promulgare președintelui Klaus Iohannis. Inițiativa promite sa simplifice și sa eficientizeze…

- Implementarea salariului minim european este o prioritate pentru guvernul PSD, concretizata prin obiective ambițioase asumate in programul de guvernare. Angajamentul ferm este ca, pana la 1 ianuarie 2025, niciun salariat cu norma intreaga nu va primi un salariu net mai mic de 500 de euro lunar. Acest…