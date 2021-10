Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit și un barbat a fost ranit dupa ce actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe un platou de filmare din New Mexico. Poliția din statul american a declarat ca Baldwin a tras u arma in timpul filmarilor pentru westernul Rust, a carui ațiune se petrece in secolul al XIX-lea, relateaza…

- Pentru o varza murata cat mai reușita, cantitatea de sare este foarte importanta. Cat de multa sare sare trebuie sa pui in varza murata? In general pentru fiecare litru de apa se pune o lingura de sare, iar in cazul unei galeți de apa, zece linguri de sare. De asemenea, o alta regula este faptul ca…

- Un tribunal din Rwanda l-a gasit luni vinovat de terorism pe Paul Rusesabagina, fostul manager de hotel din Rwanda care a sustinut ca a adapostit sute de oameni in timpul genocidului din 1994 din tara africana, devenind ulterior eroul unei pelicule la Hollywood, relateaza dpa.

- Potrivit agendei președintelui facute publice de Administrația Prezidențiala, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține, in aceasta seara, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Declarația este programata sa aiba loc la ora 18:00. Este posibil ca șeful statului sa se refere, in declarația…

- Emilia Ghinescu este absolventa de psihologie, iar in pandemie a realizat ca este cazul sa inceapa sa profeseze in domeniu. Daca pana acum, cantareața se pregatea sa cante și sa lucreze ca psiholog in paralel, astazi a anunțat o schimbare definitiva, astfel este psiholog cu acte in regula. Cum o susține…

- Imunologul american Anthony Fauci sustine vaccinarea obligatorie a elevilor. Expertul in boli infectioase considera ideea ca fiind una buna insa nu se asteapta ca propunerea sa treaca in Congres, noteaza Mediafax. Anthony Fauci este de parere ca vaccinarea obligatorie a elevilor impotriva…

- De-a lungul anilor, am vazut iPad-urile indepartandu-se incet de cadrele mari și butoanele de pornire catre ceva mai elegant și cu ecran pe toata dimensiunea șasiului. Cu toate acestea, nu toate iPad-urile au suferit modificari de design unul dintre ele fiind iPad-ul „obișnuit”, care este in esența…

- Se complica lucrurile in organizația județeana a PNL Buzau, dupa ce senatorul Vlad Pufu, lider al filialei municipale, a declarat ca il susține pe Ludovic Orban in lupta interna pentru șefia formațiunii la nivel național. Asta in condițiile in care președintele PNL Buzau, deputatul Gabriel Avramescu,…