Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul facut de FED, banca centrala de la Washington, la jumatatea lunii decembrie potrivit caruia iși reduce sprijinul pentru economie și se pregatește sa majoreze dobanzile de referința a taiat din elanul criptomonedelor la sfarșitul lui 2021.Unii analiști afirma totuși ca bitcoin va avea un nou…

- Simona Halep a declarat, inaintea primului meci din acest an, intr-un interviu acordat WTA Insider, ca asteapta cu nerabdare sezonul 2022, pentru a vedea daca poate face fata noului val de jucatoare tinere care au aparut in circuit si au obtinut rezultate foarte bune. "In antrenamente, sunt foarte buna.…

- Pe grupul de Facebook ”Totul pentru Victoria ! ????????????” a fost publicat un mesaj privind actualizarea informatiilor despre starea micuței Victoria: Timpul a trecut repede și pentru noi lucrurile parca

- Decizia Statelor Unite de a intra in negocieri cu miscarea radicala talibana si de a incheia un acord cu acestia fara a tine cont de guvernul afgan a dus la victoria talibanilor si la prabusirea regimului sustinut de Washington in Kabul. Acest punct de vedere a fost exprimat duminica intr-un interviu…

- Un polițist american de origine romana a fost impușcat la inceputul acestei saptamani in timpul unei misiuni in Phoenix, Arizona. Tanarul ofițer Tyler Moldovan, 22 de ani, se afla in spital, in stare critica, unul din gloanțe nimerindu-l in cap. Rudele și prietenii au inițiat o campanie de strangere…

- Congresmenul Kevin McCarthy, liderul minoritații republicane din Camera Reprezentanților, a stabilit un nou record pentru cel mai lung discurs ținut vreodata în legislativul de la Washington, vorbind timp de peste 8 ore de joi seara pâna vineri dimineața, relateaza Insider.McCarthy…

- Jeff Bezos prezice ca in viitor oamenii se vor naste in spatiu si vor locui in colonii spatiale. In viziunea lui asupra viitorului, oamenii vor vizita Pamantul in vacanta. Jeff Bezos a discutat despre spatiu, despre planurile Blue Origin si despre relatia dintre explorarea spatiala si salvarea…