Alean si Just A Gemini lanseaza Da-i din crack, o piesa cu un sound urban specific

Alean și Just A Gemini, doi artiști care iși propun sa schimbe ritmul industriei prin fiecare piesa, lanseaza „Da-i din crack”. Cu un vibe urban care nu poate fi contestat, piesa poate sa te invite, la fel de bine, direct la o petrecere pe un yacht – daca asta este ceea ce iți dorești. Prima colaborare dintre Alean și Just A Gemini vrea sa transforme orice zi anosta intr-una in care totul este despre distracție, riscuri și pacate. De altfel, piesa pare extrasa direct de pe coloana sonora a unui film care despica viața plina de tentații a unor tineri muzicieni. „Pot spune ca piesa asta a fost…