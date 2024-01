Alba – neagra mărcilor autohtone. Lapte praf românesc, produs în Polonia și Olanda Romania nu a stat niciodata foarte bine la producția de lapte praf, dar este de-a dreptul incredibil sa vezi cum marci cunoscute pe plan local au ajuns sa fie produse in Polonia sau Olanda. O explicație ar putea fi faptul ca este vorba de branduri intrate in portofoliul unor companii multinaționale, care prefera probabil sa produca in strainatate produsul respectiv din diferite motive. Dar nu intotdeauna este valabila aceasta varianta. Oricum ar fi, nu ai cum sa nu te gandești ca in timp ce fermierii noștri au ajuns sa inchida fermele de vaci una cate una in lipsa cererii, brandurile romanești… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul tren electric produs de Alstom in Polonia a ajuns in Gara de Nord din București. Cat de curand vor incepe testele pentru punerea acestuia in circulație pana la sfarșitul anului in serviciul CFR Calatori. Testele se fac in poligonul CFR Infrastructura de la Faurei și apoi pe linia București-Constanța.…

- Din 5 decembrie, aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen nu va mai fi pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Anunțul a fost facut de Rareș Bogdan, care susține ca aceasta amanare este una strategica. Europarlamentarul PNL a explicat ca este nevoie de un vot pozitiv in parlamentul Olandei. Daca…

- Judetele Vaslui si Neamt se afla in topul regiunilor UE cu cea mai mare rata de angajare in agricultura in anul 2000, in timp ce Regiunea Iași avea cel mai mare numar de angajați in acest sector, potrivit Eurostat. Circa 4,5% din totalul fortei de munca din Uniunea Europeana (9,4 milioane de persoane)…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat autorizatiile pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pentru tratarea semintelor de porumb si floarea-soarelui, in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024. „Insamantarea se va face numai in zonele si pe suprafetele puternic…

- Susținut de liberali al ultimele alegeri, Nicușor Dan și-a pierdut sprijinul, a declarat prim vicepreședintele liberalilor, Rareș Bogdan. El spune ca sunt 3 oameni din PNL care vor fi propuși la candidat pentru Primaria Capitalei. „Noi vrem sa caștigam Primaria Capitalei pentru ca este o poziție cheie,…

- Bogdan Aurescu a caștigat funcția de judecator la Curtea Internaționala de Justiție, cel mai inalt tribunal ONU. Fostul ministru de externe s-a impus in fața candidatului rus, pe care l-a invins obținand scorul de 117 voturi in Adunarea Generala. Anunțul a fost facut chiar de catre Bogdan Aurescu și,…

- Florin Raducioiu, Helmuth Duckadam, Florin Gardos si Ion Craciunescu revin la pupitrul iUmor, intr-o editie speciala iRoast, astazi, de la 20:30, la Antena 1. Confruntarea Belarus - Romania, difuzata diseara, de la 21:45, la Antena 1, va fi precedata de o

- Romania va debuta in deplasare cu Polonia la Rugby Europe Championship 2024Nationala Romaniei va debuta contra Poloniei, in deplasare, pe 4 februarie, in editia 2024 a Rugby Europe Championship, a anuntat, miercuri, forul continental al sportului cu balonul oval, informeaza Agerpres. Competitia…