- ASU Politehnica are maine o reeditare a duelului din campionat din urma cu trei saptamani. Alb-violetii joaca din nou cu U Craiova 1948, dar de aceasta data inclestarea conteaza pentru 16-imile Cupei si se disputa, in mansa unica, pe arena „Ion Oblemenco”. Antrenorul Dan Alexa si-a exprimat dorinta…

- SCM Timișoara a intalnit Sibiul in ultimul meci al Grupei C din Cupa Romaniei, grupa organizata chiar in Sala Transilvania din Sibiu. Gazdele erau disperate dupa victorie, dupa ce au pierdut partida cu Voluntariul, in timp ce Timișoara statea mai bine in clasament, ea caștigand ambele jocuri disputate,…

- ASU Politehnica a incheiat „alb” duelul de pe „Stiinta” cu U Craiova 1948. Daca ar fi castigat, elevii lui Octavian Benga ar fi trecut peste olteni in clasament. Oaspetii au dominat partida si au avut mai multe ocazii, dar oportunitatile de a marcat au fost mai mari pe final in dreptul gazdelor, care…

- Formatia Gloria Buzau a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Viitorul Pandurii Targu Jiu, in meci restanta din etapa a IX-a a Ligii a II-a.Pentru Gloria Buzau au marcat Ciobanu (21) si Tucaliuc (36-penalti), iar pentru Viitorul Pandurii Targu Jiu a punctat Buia (4).…

- FC Rapid București și CS Mioveni se intanesc astazi intr-un partida ramasa restanta din etapa a opta a Ligii 2. Meciul se va disputa de la ora 18:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Dupa doua infrangeri consecutive, cu FC U Craiova 1948 (5-0) și cu Progresul Spartac (3-2), rapidiștii cauta sa obțina victoria…

- Invins cu trei zile mai devreme de FC U 1948 Craiova, scor: 0-1, pe arena Ilie Oana, antrenorul principal al „lupilor”, Viorel Moldovan, a optat inca o data pentru opt schimbari in primul „11”. Adica, așa cum facuse și la București, in Cupa Romaniei, cu Metaloglobus. Numai ca, impotriva nou-promovatei…

- CS U Craiova a deschis scorul in meciul cu Dinamo, inceput la ora 21:30, printr-un penalty transformat de Alexandru Cicaldau. Imediat dupa, Mihai Stoica (55 de ani), managerul general de la FCSB, a reacționat. Meciul dintre Dinamo și CS U Craiova poate fi urmarit aici; Penalty-ul a fost obținut de…

- CSA Steaua a fost eliminata in turul II al Cupei Romaniei. Echipa lui Daniel Oprița a fost invinsa pe teren propriu de SC Popești Leordeni, scor 0-1, dupa un meci cu un final dramatic. Meciul, desfașurat pe unul dintre terenurile din Complexul Ghencea, a fost decis in ultimele 20 de minute. In minutul…