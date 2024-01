Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de Organizația Salvați Copiii arata ca aproape jumatate dintre copiii din Romania (46%) sunt loviți in familie. Acest procent inseamna ca unul din doi copii este supus unei forme de violența fizica in propria casa. Situația este ingrijoratoare, chiar daca s-a inregistrat o scadere…

- Jaqueline Cristian a pierdut, duminica, finala turneului ITF de la Valencia (Spania), dotat cu premii in valoare totala de 100.000 de dolari. Cristian (101 WTA, favorita 3) a fost invinsa de de Viktoriya Tomova (Bulgaria / 98 WTA, favorita 2), cu scorul de 7-5, 6-3, dupa o ora și 42 de minute. Grație…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat in cadrul unei vizite la Dakar ca Romania va sprijini eforturile Asociatiei senegaleze pentru protejarea copiilor cu deficiente mintale de a le oferi acestora o viata mai buna.

- Una din trei mame nu a fost la control, in timpul sarcinii, la un medic specialist. Reiese dintr-un studiu recent al Organizației Salvați Copiii. Cel mai adesea deoarece femeile nu au bani ori cabinetul e prea departe de ele.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu spune ca masura de susținere a sectorului apicol și piscicol ar putea sa fie prelungita pana la 30 iunie, odata ce va fi finalizat cadrul cu Ucraina de catre Comisia Europeana. „Sigur, asteptam de la Comisia Europeana prelungirea cadrului cu…

- F.T. Potrivit unei statistici efectuate la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), peste 500 de persoane varstnice iși pierd viața sau sunt ranite, in fiecare an, in urma incendiilor. „Cele mai multe cazuri soldate cu decese se inregistreaza in randul persoanelor de peste…