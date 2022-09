Un raport publicat de echipa de consilieri a lui Eric Schmidt, ex-CEO Google, atrage atenția asupra concurenței SUA-China in privința dezvoltarii IT. Concluzia celui considerat a fi o somitate in lumea tehnologiei este ca America, la ritmul actual in care se mișca lucrurile, pierde razboiul asta, iar prețul platit va fi uriaș – o datorie […] The post Alarma la Casa Alba: America pierde razboiul tehnologic cu China! first appeared on Ziarul National .