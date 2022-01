Stiri pe aceeasi tema

- Amenințare cu bomba la unul dintre cele mai mari mall-uri din Capitala. Sute de cumparatori și angajați au fost evacuați din centrul comercial, dupa ce polițiștii au primit un email in care era anunțata amplasarea unei bombe.

- SEMNAL DE ALARMA din partea polițiștilor care atrag atenția parinților sa iși protejeze copiii prin a nu mai cumpara sau manevra petarde The post SEMNAL DE ALARMA din partea polițiștilor first appeared on Partener TV .

- (update) In urma verificarilor efectuate de forțele de ordine, alerta cu bomba la Centrul Comercial de pe str. Arborilor , nu s-a adeverit. Polițiștii nu au depistat obiecte sau substanțe explozibile. Ofițerii sectiei investigație și urmarire penala a IP Centru au dispus mai multe acțiuni in vederea…

- Potrivit primelor informatii, alarma cu bomba a fost data din cauza unui rucsac aflat la intrarea in stația Eroii Revoluției.Traficul pietonal in zona stației a fost restricționat. La fata locului au avut loc verificari ale reprezentanților Serviciului Roman de Informatii.Specialistii pirotehniști,…

- (update) Oamenii legii anunța ca in urma verificarii cladirilor cat și adiacentul acestora, de catre specialiștii din cadrul seviciului ”Bombteh”, obiecte suspecte sau explozibile nu au fost depistate. Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru „Comunicarea mincinoasa cu buna-stiinta despre actul…

- Orașul Gaești intra in CARANTINA ZONALA, PRIMARUL FACE APEL LA RESPONSABILUTATE, infectarile au avut o evoluție fulminanta in randul gaeștenilor. The post SEMNAL DE ALARMA! Orașul Gaești intra in CARANTINA ZONALA, PRIMARUL FACE APEL LA RESPONSABILUTATE first appeared on Partener TV .

- Colegiul Economic Targoviște a trecut din nou in online pana la data de 26.10.2021, și alte opt clase din Lungulețu,Matasaru, Dragomiresti,Manești și Targoviște The post Colegiul Economic Targoviște a trecut DIN NOU IN ONLINE first appeared on Partener TV .

- Alerta la Spitalul Județean Suceava. Dispeceratul pompierilor militari a fost anunțat despre faptul ca se simte miros de fum in camera de resuscitare a Unitații de Primiri Urgențe. Potrivit ISU Suceava, militarii s-au deplasat cu patru autospeciale cu apa și spuma, o autoscara mecanica, o autospeciala…