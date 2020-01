Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 2020 OANA HANGANU: Un alt element dominant va ramane, si in 2020, prezenta planetei Uranus in zodia Taur, care va aduce schimbari cu efecte greu de anticipat in domeniul financiar, in relatia cu bancile si in atitudinea oamenilor fata de bani si resurse, in mod general. Nodul Nord,…

- Horoscop 30 decembrie 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Relatiile cu prietenii sunt la ordinea acestor zile de weekend. Pe de o parte datorita faptului ca este vacanta si astfel ai timp pentru discutii si intalniri, insa pe de alta parte, traversezi o perioada a vietii in care chiar ai…

- Kissinger: Razboiul comercial dintre China si SUA s-ar putea transforma intr-un razboi pur si simplu. Primul Razboi Mondial a izbucnit de la o criza relativ minora, acum armele sunt mult mai puternice Razboiul comercial dintre China si SUA s-ar putea transforma intr-un razboi pur si simplu intre cele…

- Statiunea Vizantea Livezi era considerata la inceputul secolului XX printre cele mai importante din Romania. Si-a pastrat statutul si in timpul ocupatiei germane din Primul Razboi Mondial. In urma cu peste 130 de ani, in comuna vranceana Vizantea Manastireasca a existat prima statiune balneoclimaterica…

- Berbec Nativii din Berbec au avut o lunga perioada de greutați și neajunsuri. Din fericire, odata cu venirea noului an, necazurile vor disparea unul cate unul. Pentru ca orice vor intreprinde le va aduce profit și, implicit, liniște și stabilitate. Nu vor mai exista probleme financiare. Esențial…

- La ceas de aniversare, ziua de 28 octombrie 1940 ramane o data de referinta in istoria poporului grec si a lumii.Astazi sarbatoreste ,,Ziua Demnitatii, cand tuturor cotropitorilor li s a spus pentru totdeauna Omicron;Chi;Iota; NU .In acea Zi memorabila imbarbatati de trecutul inaintasilor, grecii au…

- Prof. dr. Gabriela Girmacea a publicat recent, la Didactica Publishing House, volumul Primul Razboi Mondial intre realitate si fictiune. Volumul, ne marturisește autoarea, „este rezultatul unor cercetari atente facute in mai multe muzee din tara (Muzeul National de Istorie a Romaniei, Muzeul Militar…

- Mesajul Majestatii Sale Margareta Custodele Coroanei Romane la repatrierea Reginei-Mama Elena Dupa sapte decenii, Regina-Mama Elena se intoarce in Romania pentru eternitate. Exilul ei, inceput la 4 ianuarie 1948, a continuat si dupa trecerea ei la Domnul. Regina-Mama revine acasa victorioasa in lupta…