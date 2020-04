Stiri pe aceeasi tema

- La 13 aprilie contul oficial de Twitter al Ambasadei R.P. Chineze in Sri Lanka a fost inchis dupa ce, mai multe zile la rand, diplomatii chinezi s-au razboit cu o publicatie locala din Colombo pe tema raspandirii pandemiei coronavirus din cauza cenzurii regimului comunist de la Beijing. Un cotidian…

- Chiar daca i s-a redus salariul cu 3,8 milioane in acest an, Cristiano Ronaldo (35 de ani), fotbalistul lui Juventus, tot va depași aceasta bariera de un miliard de dolari. Inaintea lui, au reușit doar celebrii Tiger Woods și Floyd Mayweather. 2020 va fi un an special pentru Cristiano Ronaldo. ...

- Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua in 1986, a implinit 83 de ani, in contextul in care temutul coronavirus a facut, chiar astazi, primele doua victime in Romania. Contactat de Libertatea, omul care a prins si vremurile celui de-Al Doilea Razboi Mondial a explicat…

- Traficul de persoane la frontiera cu Ungaria a inregistrat, marti, o scadere foarte mare dupa ce autoritatile vecine au anuntat ca au inchis toate granitele pentru circulatia cetatenilor straini, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, Marin…

- O vedeta cunoscuta in intreaga lume a murit din pricina coronavirusului. Vedeta a refuzat sa poarte masca. Este vorba de Qiu Jun, un celebru bodybuilder, in special in China. In varsta de 72 de ani, el a refuzat sa poarte masca, in ciuda rugamintilor familiei. ”I s-au luat analize de sange, apoi i-a…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Eliza Samara continua aventura la Openul Qatarului. Sportiva de la malul marii s-a impus, joi, in cel de-al treilea tur preliminar, in fata indiencei Madhurika Patkar, scor 4-2. Primele doua seturi au fost adjudecate de Samara cu 11-6, respectiv 11-7, pentru…

- O femeie in varsta, care suferea de cancer si care a fost depistata cu noul coronavirus, a murit in Italia, au anuntat duminica autoritatile din Lombardia, ceea ce ridica la trei numarul de decese in Italia, tara cea mai afectata de epidemie din Europa, relateaza agerpres.ro.

- Dupa cum am aratat si in materialele anterioare, costul vietii in Dobrogea anilor 30 era ridicat, iar salariile erau mici in raport cu preturile pietei. Costurile erau ridicate in mediul urban nu doar la alimente sau confectii, ci in absolut toate domeniile. O dovada in acest sens o reprezinta statisticile…