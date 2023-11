Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul moldovean, Artur Craciun a marcat al treilea sau gol pentru echipa Puszcza Niepolomice, in campionatul Poloniei. In meciul din etapa a 15-a a Ekstraklasa (prima liga valorica), formația lui Craciun a invins in deplasare cu 2-0 formația Warta Poznan, anunța Federația Moldoveneasca de Fotbal…

- Naționala de nevazatori a Romaniei a disputat un turneu amical cu Republica Moldova și Cehia, la CNAFM Buftea. Tricolorii antrenați de Sorin Lapadatu au caștigat ambele partide, informeaza frf.ro.Cu ocazia acestui turneu, la reprezentativa a revenit dupa o pauza de un an și atacantul Krisztian Kovacs,…

- Selecționerul Serghei Cleșcenco a anunțat lista jucatorilor pentru partidele cu Albania și Cehia, care vor fi unele dintre cele mai importante meciuri din istoria naționalei de fotbal a Republicii Moldova. In cazul unor rezultate bune, „tricolorii" s-ar putea califica, in premiera, la Campionatul European.…

- Jucatorii echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova au fost intimpinați solemn la Varșovia unde au sosit pentru meciul oficial cu Polonia din preliminariile Campionatului European 2024, preconizat pentru 15 octombrie 2023. La intimpinarea solemna a echipei naționale de fotbal a Moldovei și a…

- Internaționalul moldovean, Denis Marandici, este pregatit pentru meciurile echipei naționale a Republicii Moldova. Fundașul echipei Turan Tovuz a marcat in poarta formației Zira intr-o partida a campionatului Azerbaijanului. Marandici a egalat in minutul 74. Golul moldoveanului, insa, nu a ajutat pe…

- Internationalul spaniol Dani Carvajal, fundasul echipei de fotbal Real Madrid, va rata meciul de debut in noua editie a Ligii Campionilor la fotbal, impotriva formatiei germane Union Berlin, programat miercuri pe stadionul Santiago Bernabeu din capitala Spaniei, informeaza EFE.Carvajal, care a etalat…

- Fundașul moldovean, Artur Craciun a marcat al doilea sau gol pentru echipa Puszcza Niepolomice, in campionatul Poloniei. In meciul din etapa a 8-a a Ekstraklasa (prima liga valorica), formația lui Craciun a cedat acasa cu 1-3 in fața liderului, Slask Wroclaw, anunța FMF.

- Internationalul de tineret Matei Ilie este noul fundas al echipei de fotbal CFR Cluj, a anuntat clubul, marti seara, pe pagina sa de Facebook, scrie Agerpres.Jucatorul in varsta de 20 de ani revine in Romania dupa sase ani petrecuti in Italia. La nivel de juniori, Matei Ilie a evoluat pentru grupele…