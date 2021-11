Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 2 noiembrie 2021, la Brașov, echipa locala AS SR a reușit sa caștige ultimul meci din etapa a XI-a – prima a returului sezonului regular al campionatului Seriei a V-a din Liga a III-a – cu scorul de 2-0, in dauna Sepsi 2 Sfantu Gheorghe. Drept urmare, trupa la care antrenor este și un […]

- In finala de la baieti, Mihai Ghencea l a invins cu 15 14, la capatul unui meci frumos, decis la ultimul asalt, pe George Petrache CSA Steaua . La fete, Eva Mateescu a intalnit o in meciul pentru titlu pe Erica Badea CSA Steaua , in fata careia a cedat cu 6 15. In concursul baietilor, la care au participat…

- Echipele bucurestene CS Dinamo si CS Olimpia Titanii au castigat meciurile jucate in deplasare, vineri, in etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin, potrivit Agerpres. Dinamo, detinatoarea Cupei Romaniei, a castigat pe terenul medaliatei cu bronz din campionatul trecut, SCM ''U'' Craiova,…

- Știu, pot sa și ințeleg, ca trecute-s vremurile cand județul Prahova se putea lauda cu multe echipe in al treilea eșalon național de fotbal. OK, sunt acum alte timpuri, banii – bine dramuiți, atația cați mai sunt, iar competiția pare tot mai mult a „mirosi”a… „Daciada” de odinioara! Totuși, e Prahova,…

- Sambata, ora 17.00, CS Ocna Mureș – Avantul Reghin | Ocnamureșenii, a a doua reprezentație interna consecutiva CS Ocna Mureș a inceput perfect a doua stagiune consecutiva petrecuta pe a treia scena fotbalistica. La debutul sub comanda antrenorului Paul Ciuca gruparea din orașul salin a depașit un obstacol…

- Așa cum se spunea ca promisese, antrenorul principal al ACS Petrolul ’52, Nicolae Constantin, a apelat in partida decalata din Cupa Romaniei, desfașurata astfel astazi, 1 septembrie 2021, pe arena Gheorghe Șilaev, impotriva gazdelor de la CSO Plopeni (Liga 3, Seria a V-a), la jucatori cu mai puține…

- SR Brașov, Kids Tampa Brașov și CS Olimpic Cetate Rașnov au fost repartizate in Seria a V-a! Comitetul de Urgența al FRF a aprobat componența nominala a seriilor Ligii a 3-a, ediția 2021/2022. Astfel, CS Olimpic Cetate Rasnov a fost repartizata in Seria V, alaturi de celalalte doua echipe brașovene,…

- Maine, 17 august, de la ora 12:00, la sediul Federației Romane de Fotbal va avea loc tragerea la sorți a calendarului competițional al noii ediții de Liga 3. Ca urmare a deciziei luate in Comitetul Executiv din 27 iunie 2021, in ediția 2021-2022 a competiției din Liga 3 vor participa 100 de echipe imparțite…