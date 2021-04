Al șaselea copil pentru Raluca ex-Angels? Raluca Blejusca de la Angels are, la numai 34 de ani, cinci copii. Vedeta este o mama dedicata 100%: și-a crescut copiii fara niciun ajutor din partea bunicilor sau a bonelor. Nu si-a neglijat nici cariera, deoarece canta și acum. Pandemia a fost o provocare pentru artista, care a trebui... The post Al șaselea copil pentru Raluca ex-Angels? appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

