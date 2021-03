Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a trei dintre agentii de la Sectia 16 Politie din Capitala acuzati ca au batut in septembrie anul trecut doi tineri in zona Eroii Revolutiei. Alti trei agenti au fost plasati sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, iar fata de unul…

