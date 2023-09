Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat marti dimineata. Este vorba despre un barbat in varsta de 34 de ani, de origine nepaleza. ”In cursul acestei dimineți, a decedat la Spitalul Clinic de Urgența “Bagdasar-Arseni” București inca unul din pacienții aflați in stare foarte grava […] The post Al cincilea deces in urma exploziilor de la Crevedia. Un barbat internat la Bagdasar-Arseni a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .