Un barbat din Drobeta-Turnu Severin a fost ucis de viperele pe care-i creștea in propriul apartament. Descoperirea macabra a fost facuta la mai bine de o saptamana de la deces. Cele 7 reptile, din care 3 vipere și un piton, erau ținute ilegal in locuința de un barbat de 36 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, […] The post Tanar, ucis de viperele pe care le creștea in apartament. A fost gasit dupa o saptamana de la deces appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .