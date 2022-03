Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Romana a venit in ajutorul refugiaților inca din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina. Ajutorul umanitar oferit de BOR este in valoare de 18.823.874 lei, pana la data de 10 martie, anunța Biroul de Presa al Patriarhiei Romane.

- Institutiile medicale din Moldova au venit in ajutorul refugiatilor ucraineni. Este vorba despre dialize, operatii chirurgicale, tratamente anti-covid si asistenta medicala celor cu boli cronice.

- Dupa ce razboiul dintre Ucraina și Rusia a inceput, mai multe vedete din Romania au fost pline de empatie și au decis sa ofere ajutorul refugiaților ucraineni. Se pare ca au o inima mare și nu au putut sa nu se implice pentru oamenii care au avut nevoie de un sprijin in aceasta perioada grea.

- Lidl și Kaufland Romania le ofera o mana de ajutor refugiaților ucraineni. Patronii lanțurilor de magazine in colaborare cu alte organizații au in atenția lor oamenii care au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele in contextul actual. ,,Cu atat mai mult in astfel de vremuri dificile, este important…

- ​​BCR este prima banca din Romania care ofera refugiaților ucraineni posibilitatea de a schimba moneda ucraineana in lei. ”Ajutorul acesta conteaza enorm pentru oamenii care au plecat uneori doar cu hainele de pe ei și doar cu banii pe care ii aveau in portofel”, a scris pe Facebook Ionuț Stanimir,…

- Compania Casa Rusu in parteneriat cu primaria Dumbravita și Becicherecu Mic pune la dispozitia refugiatilor ucrainieni cu titlu gratuit, peste 50 de locuri de cazare cu posibilitate de extindere de pana la 100, intr-un spatiu propriu in comuna Carani de langa orașul Timișoara.

- Oana Roman este una dintre vedetele care au decis sa treaca la fapte și sa faca donații pentru refugiații ucraineni veniți in Romania. Vedeta a cerut și ajutorul colaboratorilor ei, iar azi a trimis prima tranșa cu produse pentru cei care au trebuit sa fuga din calea ramatei lui Putin.

- Politistii din Bistrita Nasaud aflati in trafic le au urat bun venit cetatenilor ucrainieni care au tranzitat judetul sau au ramas in zona. Pentru ca au condus distante considerabile, i au invitat sa faca o pauza pentru a ajunge in siguranta la destinatie. Politistii le au oferit atat conducatorilor,…