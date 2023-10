Ajutorul de căldură și suplimentul de energie. Când pot fi depuse cererile? Anunțul DGASCP Sector 3 Potrivit unui comunicat al autoritatii locale transmis, miercuri, AGERPRES, solicitarile pot fi depuse atat la sediul DGASPC Sector 3, cat si prin e-mail, la caldura@dgaspc3.ro.Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face, prin dispozitie a primarului, incepand cu luna depunerii cererii, pentru cei care au transmis documentele pana la data de 20 a lunii respective si incepand cu luna urmatoare pentru cei care au depus documentele dupa data de 20 a lunii respective.Cererea si documentele in baza carora se acorda ajutorul pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

