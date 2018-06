Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) anunța ca a luat la cunoștința de pe pagina de internet a agenției Terra Turism, prin anunțul publicat vineri, ca agenția - membra ANAT - va declanșa procedura de insolvența, iar turiștii afectați pot primi despagubiri de maximum 50.000 de euro.„Ulterior,…

- Agenția Terra Tourism și-a anunțat intrarea in insolvența, in seara zilei de vineri, 22 iunie, prin intermediul unui e-mail. Astfel, i-a inștiințat pe partenerii si clientii sai ca nu-si mai poate onora obligatiile fata de acestia si le-a recomandat sa se adreseze asiguratorului City Insurance. In urma…

- Reprezentantii juridici ai Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) sunt la dispozitia turistilor care au achizitionat pachete turistice prin intermediul agentiei Terra Tourism, entitate care si-a...

- Turistii afectati pot primi despagubiri de maximum 50.000 de euro - spune ANAT Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) anunta ca a luat la cunostinta de pe pagina de internet a agentiei Terra Turism, prin anuntul publicat vineri, ca agentia - membra ANAT - va declansa procedura de insolventa,…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) anunta ca a luat la cunostinta de pe pagina de internet a agentiei Terra Turism, prin anuntul publicat vineri, ca agentia - membra ANAT - va declansa procedura de insolventa, iar turistii afectati pot primi despagubiri de maximum 50.000 de euro.

- Agentia Terra Turism a anuntat vineri ca va declansa procedura de insolventa. Ulterior, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a anuntat ca numarul turistilor afectaati de aceasta procedura este limitat si ca le va oferi consultanta pentru a se inscrie la masa credala.

- Peste un milion de vouchere de vacanta au fost emise in perioada ianuarie-aprilie 2018, ajungand la o valoare totala de 12,5 milioane de euro, suma fiind de trei ori mai mare comparativ cu cea inregistrata in perioada similara a anului trecut si de aproape noua ori mai mare fata de primele patru…

- Cifra de afaceri a agentiilor de turism a fost anul trecut de 2,306 miliarde lei, din care 2,067 miliarde lei cea a agentiilor tour operatoare si 239,151 milioane a celor cu activitate de vanzare, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Numarul total…