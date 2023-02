Ajutor nesperat în tratamentul bolilor tumorale maligne. Alimentul minune care conține 18 minerale “Consumand drojdie de bere timp indelungat, o armata de celule vii patrunde in organism, nu numai pentru a ataca toxinele care circula in sange, ci si pentru a intari sistemul imunitar al acestuia. In plus, drojdia de bere poate reface flora intestinala distrusa de medicamente si antibiotic”, spune nutritionistul, citat de biolandia.ro.Drojdie de bere este cel mai frecvent disponibila sub forma de pulbere sau sub forma de fulgi si este, de obicei, de culoare galbena.Potrivit fitoterapeuților, consumul regulat de drojdie de bere ne poate mentine in forma si chiar ne ajuta sa imbatranim mai lent.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

