AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE 2023-2024. Care este valoarea subvenției Direcția de Asistența Sociala Deva demareaza, luni, 23 octombrie 2023, sesiunea de preluare a cererilor pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuinței și suplimentului pentru energie. Ajutorul se acorda familiilor și persoanelor singure cu venit mediu net lunar de pana la 1.386 lei/persoana (in cazul familiei), respectiv pana la 2.053 lei (in cazul persoanei singure). Ajutorul de incalzire se acorda diferențiat, in funcție de venitul pe membru de familie sau al persoanei singure, iar compensarea se raporteaza la valoarea de referința prevazuta de lege și NU la valoarea facturii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

