Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala Botoșani va primi, incepand cu 18 martie, cererile pentru acordarea tichetelor sociale. Ajutorul este destinat pensionarilor din sistemul public de pensii care au venitul net lunar mai mic de 1.307 de lei. Gina Poenaru are detalii și relateaza: Acest ajutor banesc in cuantum…

- Peste 1.300.000 de lei de la bugetul local al municipiului Deva vor intra, vineri, 8 martie 2024, in contul persoanelor cu dizabilitati incadrate in grad de handicap “grav cu asistent personal” – pentru plata indemnizatiei aferente lunii februarie 2024. Astfel, suma…

- Beneficiarii activitații de voluntariat sunt persoane cu varsta cuprinsa intre 55 – 93 de ani, iar acțiunea de voluntariat va cuprinde activitați de socializare și petrecere a timpului liber, cu scopul stimularii comunicarii la orice varsta și readucerii seniorilor Devei in viața activa a comunitații.…

- Peste 50 de cereri de acordare a alocației de stat pentru copii au fost inregistrate, anul trecut, la Direcția de Asistența Sociala Deva – in cazul a 68 de copii, cu varste intre 0 și 16 ani, nascuți in strainatate, dar cu domiciliul in municipiul Deva. Pentru comparație, in anul 2022, 12% din totalul…

- Direcția de Asistența Sociala Deva reamintește administratorilor asociațiilor de proprietari din municipiul Deva OBLIGAȚIA legala de a transmite Compartimentului Asociații de Proprietari situația soldurilor elementelor de activ și pasiv la data de 31 decembrie 2023. Conform Legii…

- Un numar de 92 de familii și persoane singure din municipiul Deva, aflate in risc de excluziune sociala, beneficiaza de venitul minim de incluziune (VMI), in luna ianuarie 2024. Sprijinul financiar se acorda incepand de anul acesta și inlocuiește venitul minim garantat și alocația pentru susținerea…

- Peste 1.350.000 de lei de la bugetul local al municipiului Deva vor intra, joi, 8 februarie 2024, in contul persoanelor cu dizabilitati incadrate in grad de handicap “grav cu asistent personal” – pentru plata indemnizatiei aferente lunii ianuarie 2024. Astfel, suma de 1.357.986…

- Aproape 900 de dosare pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului, stimulentului de insertie și alocatiei de stat pentru copii au fost prelucrate, in anul 2023, de catre Direcția de Asistența Sociala Deva. Mai mult de jumatate din totalul acestora (57%) vizeaza acordarea indemnizației…