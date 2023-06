Ajutor de 300 de milioane de lei pentru fermierii afectaţi de seceta pedologică de anul trecut Guvernul a aprobat miercuri un proiect ordonanta de urgenta pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant, in suma totala de 300 de milioane de lei, acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole infiintate in primavara anului 2022 si afectate de seceta pedologica din perioada martie-septembrie 2022. Potrivit unui comunicat al Executivului, prin actul normativ se aproba instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole infiintate in primavara anului 2022 si afectate de seceta pedologica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

