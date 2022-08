Ajutoare de urgență mai mari pentru familiile afectate de inundații Familiile și persoanele singure care vor fi afectate de inundații, alunecari de teren sau fenomene meteorologice periculoase vor beneficia de un sprijin financiar mult mai substanțial fața de sumele de bani care au fost alocate pana acum, in asemenea cazuri. Astfel, cele ale caror gospodarii vor fi distruse in proporție de peste 75 la suta […] Articolul Ajutoare de urgența mai mari pentru familiile afectate de inundații apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

