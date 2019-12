Stiri pe aceeasi tema

- Profesionistii de la Muzeul de Arta Populara din Constanta si au format salutarul obicei de a publica informatie utila si interesanta despre obiceiurile populare specifice diferitelor sarbatori religioase sau laice, celebrate de romani. Cea mai recenta postare se refera la superstitiile si obiceiurile…

- “Un an mai bogat in impliniri, mai inalt in aspiratii si plin de succese. La multi ani!”„Lasati o parte din lumina artificiilor aprinse in noaptea anului Nou sa va lumineze. Fie ca anul care vine sa fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos.

- Big Ben, celebrul clopot din turnul nordic al Palatului Westminster din Londra, va rasuna din nou la miezul noptii de Revelion, marcand astfel pentru prima data intrarea intr-un nou an dupa ce noua sa infatisare a fost dezvaluita publicului larg in luna martie, la jumatatea unor ample lucrari de restaurare…

- DE VIS… Mai sunt cateva zile pana la Revelion si multi vasluieni se mai intreaba unde vor petrece noaptea dintre ani. O oferta senzationala vine de la Pensiunea Mira, din apropierea Barladului, pe drumul european 581. Celebra trupa RD Orchestra Band vine la Mira, in noaptea de Revelion, promitand un…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de MApN, discutiile au avut loc cu prilejul Reuniunii Comitetului Executiv Româno-American pentru implementarea "Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul…

- Sa-ntampinam Anul Nou pe aripile muzicii... CE POATEFI MAI FRUMOS?! Tradiția de a sarbatori Anul Nou printr-un elegant concert de muzica clasica se continua la Sibiu, prin ediția a 11-a a mult-așteptatului Concert de Anul Nou, eveniment organizat de UCIMR. Nume sonore ale scenei din Romania, dar și…

- Romania este una dintre țarile care s-a aliniat cu succes la tot ce inseamna Black Friday, un fenomen american care s-a extins extrem de repede in randul retailerilor și al cumparatorilor. Indiferent daca aleg sa mearga in magazinele fizice sau sa cumpere online, din confortul propriului camin, romanii…