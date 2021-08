Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a majorat la 5,6% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 3,4% pentru sfarsitul anului viitor, conform unei prezentari realizate luni de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. “Dupa acest varf care este deja in prezent, il avem aici dupa noi,…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca actul de guvernare nu este afectat de batalia interna din PNL. Cițu a facut aceste precizari in contextul in care se discuta despre obiectivele asumate in privința campaniei de vaccinare, obiective care nu au fost atinse, dar și in cel despre alegerile…

- Averea lui Mugur Isarescu a devenit mai mare in 2020, atat salariul cat și pensia fiind majorate, potrivit noii sale declarații de avere. Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale, a incasat anul trecut venituri nete de 966.361 de lei, potrivit datelor din declaratia sa de avere completata pe 14…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care la 1 august va implini 72 de ani, a transmis Parlamentului o solicitare de modificare a proiectului de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, recent aprobat de Executiv, astfel incat sa ii includa la exceptii si pe membrii Consiliului…

- Agenda schimbarii climatice are o miza ridicata pentru economia si sistemul financiar din Romania, atat din perspectiva oportunitatilor, cat si a costurilor, in cazul in care tranzitia verde ar fi intarziata, a declarat, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, mentionand…

- USR PLUS face un apel la guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, sa reevalueze noii consilieri Viorica Dancila si Ioan Mircea Pascu, pe motiv ca numirea lor afecteaza credibilitatea institutiei. "Credibilitatea BNR e esentiala. Stirea ca Viorica Dancila si Ioan Mircea Pascu…

