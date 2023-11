Gameplanner.AI, care se afla in ”modul stealth” (modul discret n.r.) de la infiintarea sa in 2020. Startupurile in modul stealth opereaza in afara ochiului public din diverse motive, cum ar fi pentru a proteja proprietatea intelectuala sau pentru a evita distragerile. Gameplanner.AI va accelera unele dintre proiectele AI ale Airbnb, potrivit Airbnb. Compania Gameplanner.AI a fost cofondata de Adam Cheyer, unul dintre fondatorii Siri. Cand Siri a fost achizitionat de Apple, Cheyer a lucrat alaturi de Steve Jobs. Ulterior, Cheyer a cofondat Viv Labs, care a devenit baza asistentului vocal al Samsung.…