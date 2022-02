AIEA: Iranul a mutat producţia de componente pentru centrifuge avansate destinate îmbogăţirii uraniului dintr-un centru de producţie controversat Masura amplifica incertitudinea asupra activitatilor nucleare ale Iranului, in timp ce discutiile indirecte dintre Teheran si Washington privind salvarea acordului nuclear cu Iranul din 2015 se afla intr-o faza delicata. Puterile occidentale spun ca au mai ramas doar cateva saptamani inainte ca progresele realizate de iran in domeniul atomic sa anuleze complet acordul. Centrul de productie de la complexul TESA Karaj a fost victima unui aparent sabotaj in iunie, pe care Iranul l-a pus pe seama inamicului sau Israel, care a refuzat sa comenteze. Una dintre cele patru camere de supraveghere ale Agentiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

