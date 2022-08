Stiri pe aceeasi tema

- Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata sub ocupația armatei ruse si vizata de mai multe bombardamente, este „complet deconectata” de la retea, dupa avarierea liniilor de comunicatie, a anuntat joi, 25 august, operatorul ucrainean Energoatom, transmite Reuters . „Cele doua reactoarele…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat ca exista un acord de principiu cu Rusia si Ucraina ce ar putea permite o inspectie, in zilele urmatoare, la centrala nucleara Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Sistemele de siguranța ale centralei nucleare Zaporojie, situata in sudul Ucrainei, au fost activate joi, dupa ce au fost semnalate intreruperi ale furnizarii de electricitate pe zone intinse din teritoriul controlat de trupele ruse.

- Sistemele de siguranta ale centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei au fost activate joi, dupa ce intreruperi ale furnizarii electricitatii au fost semnalate pe zone intinse din teritoriul controlat de trupele ruse, relateaza agentia RIA, citata de Reuters, in timp ce Moscova a acuzat Kievul…

- UPDATE Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, si secretarul general al ONU, Antonio Guterres au discutat luni despre securitatea centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Moscova si vizata de bombardamente, informeaza AFP. „Serghei Soigu a purtat negocieri telefonice cu secretarul…

- Ucraina a cerut noi sancțiuni impotriva Rusiei și a subliniat riscurile și consecințele unei potențiale catastrofe la cea mai mare centrala nucleara din Europa, unde au avut loc noi bombardamente. Oficialii ucraineni și cei instalați de Rusia se acuza reciproc de atacurile din apropierea centralei nucleare…

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului