Stiri pe aceeasi tema

- La Slavutici, mic oras ucrainean unde locuiesc angajatii centralei nucleare de la Cernobil, circa 50 de persoane - barbati, femei si copii - au iesit duminica sa protesteze. "Ucraina nu are nevoie de un al doilea Cernobil", "Salvati-ne rudele!", scandau ei.

- Rusia neaga ca vrea sa dețina control pe centrala de la Zaporoje, anunța presa oficiala de la Moscova. Un oficial rus a discutat despre obiectivul Zaporoje cu un reprezentant al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (IAEA). Directorul general al Rosatom, Alexey Likhachev, a discutat cu Rafael…

- Alexei Likhacev, directorul general al agentiei ruse Rosatom, a declarat AIEA ca in 11 martie a fost adus combustibil suplimentar. Operatorul ucrainean al centralei nucleare, Energoatom, a transmis AIEA ca personalul si cei de la paza, totalizind 211 persoane, nu au putut inca lucra prin rotatie, astfel…

- Reactoarele centralei nucleare Zaporojjia din Ucraina nu au fost avariate și nu a existat nicio eliberare de material radioactiv dupa ce un proiectil a lovit peste noapte o cladire din apropiere de pe amplasament, a declarat vineri (4 martie 2022), șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica,…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, a vorbit cu premierul Ucrainei Denis Smihal, cu autoritatea de reglementare in domeniul nuclear din Ucraina si cu operatorul despre “situatia serioasa” de la centrala nucleara Zaporojie, arata reprezentantii Agentiei,…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, a vorbit cu premierul Ucrainei Denis Smihal, cu autoritatea de reglementare in domeniul nuclear din Ucraina si cu operatorul despre “situatia serioasa” de la centrala nucleara Zaporojie, arata reprezentantii Agentiei,…

- Directorul general al AIEA; Rafael Grossi, si-a exprimat miercuri, intr-o conferinta de presa, ingrijorarea cu privire la un eventual accident nuclear, avand in vedere ”cantitatea mare de matrial nuclear” prezent fizic in Ucraina. Ucraina detine 15 reactoare nucleare in patru centrale. Potrivit unor…

- Sursa foto: Twitter / NATO eFP Battlegroup Lithuania Razboiul din Ucraina continua a doua zi cu explozii puternice in Kiev și in jurul capitalei Ucrainei, semnalate de reporterii CNN . Casa Alba a condamnat Rusia pentru civilii de la Cernobil care ar fi fost luați ostatici de forțele ruse, conform…