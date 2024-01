AI te ajuta sa ințelegi cum se formeaza amintirile. Amintirile se formeaza prin doua structuri corticale: hipocampul și neocortexul. Cercetatorii au folosit GenAI pentru a reda procesul de codificare a celor doua structuri.

Inteligența artificiala generativa te ajuta sa ințelegi modul in care se formeaza amintirile sau in care reușim sa ne imaginam lucruri care se vor intampla in viitor.

Gandiți-va la prima zi de școala. Sau la prima zi de munca.

In mai puțin de o secunda, imediat cum a receptat informația, creierul iși activeaza imagini, sunete și chiar mirosuri care ii amintesc de acel…