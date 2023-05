Stiri pe aceeasi tema

- In spațiul media romanesc vor apare doua noi posturi tv, ca urmare a deciziei CNA de a acorda licența de transmiei. Amandoua posturile aparțin aceleiași televiziuni, fiind axate pe doua nișe. Așadar, apar doua noi posturi TV in Romania.

- Gingiile sanatoase nu sangereaza. Așadar, nu este normal sa scuipi sange in timpul periajului dentar sau al folosirii aței dentare. Sangerarea gingiilor in timpul periajului poate indica o afecțiune gingivala. Sangerarea gingivala poate fi cauzata de acumularea de placa bacteriana in jurul, pe și in…

- Consumatorii Hidroelectrica vor plati mai mult pentru facturile la curent, incepand cu 1 aprilie. Prețurile au crescut in funcție de zona in care locuiesc. Potrivit declarațiilor oficialilor companiei, noile tarife la energie nu vor aduce costuri mai mari la consumatori. In realitate insa, vor exista…

- Dressingul deschis este o soluție de organizare a garderobei care revine la moda dupa cateva decenii de uitare, poate pentru ca i-a venit timpul sa fie actualizata, reinterpretata, transformata de designerii italieni pentru a raspunde pretențiilor contemporane. In timp ce mulți oameni inca prefera…

- Biroul de credit a fost inființat pentru a informa toți participanții la sistem “prin furnizarea de informații reale, actualizate si consistente referitoare la persoane fizice care au contractat credite de la banci sau societați financiare, au achiziționat un produs in sistem leasing sau au fost asigurate…

- Primaria Alba Iulia a amendat cu 2.000 de lei o sala de jocuri de noroc aflata langa o biserica din centrul orașului, a anunțat viceprimarul Emil Popescu, scrie site-ul local Alba 24. Situația a fost semnalata de deputatul de Alba, Beniamin Todosiu (USR). Viceprimarul spune ca nu primaria are competența…

- Judecatoria Suceava a dat sentinta in cazul unui accident rutier cu final tragic care s-a produs in septembrie 2020. A murit in acel accident o tanara in varsta de 24 de ani, o talentata interpreta de muzica populara. Tanara era pasagera in autoturismul condus de Vladut Barbir, in varsta de 19 ani atunci,…

- Laurențiu Niculescu și Ilinca Bacila vor prezenta Selecția Naționala Eurovision 2023. TVR va transmite competiția muzicala in direct. Laurențiu Niculescu și Ilinca Bacila vor fi gazdele celui mai asteptat eveniment – Selectia Nationala Eurovision 2023, realizat si difuzat de TVR, sambata, 11 februarie…