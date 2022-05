Agricultura românească: exportăm grâu și importăm aluat congelat – analiză DW Corupția in zona dezvoltarii rurale a fost și este cea mai raspandita. Banii care vin de la centru sunt nota de plata a guvernelor pentru serviciile electorale pe care le presteaza primarii din localitațile rurale, arata o analiza Deutsche Welle . Romania este din ce in ce mai dependenta de importul de alimente. Conform Institutului Național de Statistica, deficitul balanței comerciale pe intreaga economie a fost in primele 11 luni ale anului trecut de 21,369 de miliarde de euro, cu 4,929 de miliarde mai mare decat in aceeași perioada a anului 2020. Iata care este calendarul evaluarilor și examenelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 0,4% in Uniunea Europeana si de 0,2% in zona euro, in primul trimestru din 2022, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor preliminare publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat marti, 19 aprilie, cu referire la acuzatiile aduse de liderul PSD, Marcel Ciolacu, privind achizitia de vaccinuri in perioada in care Cițu a fost premier, ca „a fost un plan facut de Ursula von der Leyen” și ca șefa Comisiei Europene ar putea fi „anchetata”…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a perturbat lanturile globale de aprovizionare, majorand si mai mult preturile energiei. Analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a perturbat lanturile globale de aprovizionare, majorand si mai mult preturile energiei, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori,…

- 40 de ani este o etapa esențiala in viața unui barbat. Ea corespunde aproximativ jumatații mediei de viața a acestuia. In Romania, speranța de viața este de 74,2 ani pentru barbați și de 78,4 ani pentru femei, potrivit celui mai recent raport al Starii sanatații in Uniunea Europeana, dat publicitații…

- Peste 260 de miliarde de euro a primit Grecia de la Uniunea Europeana (UE) si FMI in vederea evtarii falimentului, din 2010, dupa ce a pierdut peste un sfert din PIB, iar ultimele transe ale imprumuturilor acordate de FMI urmeaza sa fie rambursate pana la sfarsitul lui martie, a declarat luni Reuters…

- Comisia Europeana a autorizat promovarea greierelui de casa (Acheta domesticus) ca aliment nou in Uniunea Europeana, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Anul trecut, UE a mai aprobat ca alimente și viermele galben uscat, precum și lacusta calatoare. Greierele de casa este a treia…

- Comisia Europeana a autorizat, joi, promovarea greierelui de casa (Acheta domesticus) ca aliment nou in Uniunea Europeana, informeaza un comunicat de presa al instituției. Greierele de casa (Acheta Domesticus) este a treia insecta care a fost aprobata cu succes pentru consum, dupa aprobarile emise pentru…