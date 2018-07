Agricost, compania care a concesionat Insula Mare a Brailei, a ajuns pe mana arabilor de la Al Dahra

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care Al Dahra Agriculture LLC. din Emiratele Arabe Unite a preluat compania Agricost SA Braila. Agricost SA activeaza in sectorul agricol, avand in concesiune de la statul roman teren agricol in Insula Mare a Brailei. Agricost are ca activitate principala…

- Contractul de cumparare a firmei Agricost de catre o companie din Emiratele Arabe Unite a primit verde de la Consiliul Concurenței, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate tranzacției. Agricost, deținuta acum de fermierul Constantin Duluțe, are in concesiune de la statul roman circa 50.000 de…

- Arabii de la Al Dahra spun ca vor sa investeasca 500 mil. de dolari in agribusiness romanesc datorita iesirii Romaniei la Marea Neagra si a accesului pe fluviul Dunarea, puncte strategice pentru exportul de produse agricole, dar si pentru ca Romania este o importanta putere agricola. …