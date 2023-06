Stiri pe aceeasi tema

- Fostul om de televiziune, Oreste Teodorescu, a venit intr-o vizita la Cluj-Napoca, cu ocazia marelui festival de film care a avut loc in Cluj, și nu a ezitat sa povesteasca in cadrul unui podcast ce parere are despre orașul din inima Ardealului, dar și despre clujeni. Deși prețurile i s-au parut jurnalistului…

- SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania va prezinta, in exclusivitate, noi detalii in cazul Danei Roba. Medicii au decis ca vedeta sa fie operata, din nou. Astazi sau maine ar urma sa fie supusa unei intervenții pe creier. Intre timp, se pare ca soțul ei, barbatul care a mutilat-o,…

- Actorul american Danny Masterson, cunoscut in special pentru rolul din „That '70s Show” a fost gasit vinovat pentru doua acuzații de viol. El risca o pedeapsa de pana la 30 de ani de inchisoare, potrivit BBC.

- Fost concurent al emisiunii matrimoniale ”Burlacița” (Antena 1), Suhaib Meshah a primit 10 ani de inchisoare pentru trafic de persoane. Tribunalul Brasov a emis un mandat de arestare pentru savarsirea infracțiunii sus menționate. Noua persoane s-au constituit in parte civila intr-un dosar cu marturii…

- De astazi, Lidia Buble intra oficial in galeria vedetelor care au condamnari penale. Conform deciziei comunicata astazi de Curtea de Apel București, solista a primit un an de inchisoare cu suspendare, pentru mituirea a doi polițiști de la Brigada Rutiera. Lidia Buble a fost trimisa in judecata de DIICOT…