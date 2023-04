Stiri pe aceeasi tema

- Laurette este implicata intr-un proces fara precedent, de pe urma caruia a vut mult de suferit. Vedeta a ajuns in instanța dupa ce a depus plangere impotriva lui Marian Tatic, pe care l-a acuzat ca a agresat-o. Mai mult, exista și un presupus complice, care a rasturnat intreaga situație.

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani si zece luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a operat 28 de persoane in mai multe clinici private, desi nu avea dreptul sa exercite profesia de doctor pe teritoriul…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dat luni, 13 martie, sentința definitiva in dosarul de corupție in care a fost implicat, printre alții, Sorin Muntean, fostul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Acesta va fi inchis 4 ani și 8 luni.

- Un barbat in varsta de 30 de ani, care a obligat prin violenta o femeie din Republica Moldova sa se prostitueze in Italia si Romania, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare pentru trafic de persoane.

- Calatorie finalizata la inchisoare pentru un tanar de 27 de ani, in Vama Cenad. El s-a prezentat acolo pentru a intra in țara, fara acte asupra lui, iar in timpul verificarilor polițiștii au aflat ca este condamnat la inchisoare cu executare. Barbatul calatorea pe jos.

- Un pensionar austriac stabilit in Romania, langa Timișoara, a fost condamnat definitiv la doi ani și 10 luni de inchisoare cu executare pentru contrabanda, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uciderea unui caine fara stapan.