Aglomerație de Paște, la Nădlac. Se așteaptă aproape două ore la ieșirea din țară Zeci de minute de așteptare pentru cei care vor sa plece din țara in mini-vacanța de Paști. Punctele de frontiera de la Nadlac sunt cele mai aglomerate. Peste 80 de minute de așteptare pe sensul de ieșire din țara la Nadlac II. Frontiera de pe autostrada este cea mai solicitata și chiar daca au fost deschise 6 artere pe sensul de ieșire din țara, traficul este unul intens. Potrivit aplicației Trafic Online a Poliției de Frontiera, la Nadlac II timpul de așteptare este de 80 de minute, cauza fiind „numarul mare de autoturisme prezente la verificarile de frontiera pe sensul de ieșire din țara”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

