Primarului stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, a declarat la Digi24, sambata, ca se poate ajunge la inchiderea partiilor daca nu se va rezolva problema aglomerației din aceste zile. Cozi imense cu mii de turiști s-au format sambata la telegondola…

Turiștii care au ales muntele in acest weekend au parte de aglomerație pe șosele. Pe langa DN1, sambata este aglomerat și cel mai celebru drum care traverseaza munții, Transfagarașanul. Potrivit reprezentanților Salvamont Argeș, sambata…

- S-a format aglomerație pe majoritatea partiilor de pe Valea Prahovei. In prima zi din an zeci de turiști s-au gandit sa faca o plimbare cu telegondola. Oamenii așteapta la cozi de zeci de persoane. In Muntii Bucegi stratul de zapada masoara cateva zeci de centimetri, iar temperaturile sunt sub zero…

Mai multe petreceri de Revelion au fost „sparte" de Poliție in Timișoara și județele Giurgiu și Teleorman. Cei mai mulți petrecareți au fost gasiți intr-un local din orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu. Polițiștii din Timișoara…

Autoritatile din statiunea Sinaia de pe Valea Prahovei au decis sa aplice amenzi in cuantum de 2.500 de lei turistilor care nu respecta regulile stabilite pentru domeniul schiabil al statiunii, ramanand pe partii dupa incheierea programului de functionare a instalatiilor de transport pe cablu, scrie…

- Jandarmii montani sunt la datorie in localitațile Lepșa, Tulnici și Soveja, pe traseele turistice, atat pentru informarea și indrumarea turiștilor, cat și pentru prevenirea oricaror incidente nedorite. Pentru prevenirea accidentarilor/situațiilor de pericol in zona montana sau a limitarii efectelor…

- Mai multi turisti, aflati in dificultate in muntii Bucegi, au fost ajutati de jandarmii montani. Joi, 22 octombrie a.c., in urma unui apel telefonic prin SNUAU 112, jandarmii de la Postul Montan Zanoaga au intervenit pe un traseu turistic din muntii Bucegi, in sprijinul a doua familii din Bucuresti.…